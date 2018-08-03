Китай нанес серьезный удар по политике США в отношении Ирана – СМИ

Остается риск, что Тегеран будет продавать все остатки нефти в КНР

США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двоих официальных лиц, знакомых с переговорами.

По данным агентства, КНР "нанесла серьезный удар по усилиям президента Дональда Трампа по изоляции Исламской Республики".

Единственная уступка, на которую пошел Пекин, – КНР не будет наращивать импорт сырья из Ирана. Хотя агентство уточняет, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Однако, как подчеркивает агентство, в этом случае усилия Вашингтона хотя бы не сойдут на нет, из-за того что Китай будет скупать у Ирана все излишки нефти.

Bloomberg также сообщает, что команды представителей администрации США ездят по столицам государств, убеждая их отказаться от покупки иранской нефти к первым числам ноября этого года, ведь 4 ноября должны начать действовать санкции США против Ирана. Вашингтон хочет свести иранский экспорт нефти к нулю, но некоторые аналитики, по информации агентства, считают это маловероятным.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ответ Иран занял жесткую позицию в конфликте, власти страны заверили, что "никогда не откажутся от своего права экспортировать нефть". Однако многие страны не хотят идти на риск и попадать под американские санкции. Так, Япония уже заявила о том, что ищет альтернативных поставщиков "черного золота". Скорее всего, это будут Саудовская Аравия и ОАЭ.