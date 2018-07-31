Иран занял жесткую позицию в конфликте с США

Сегодня, 19:48

Президент страны призвал европейские страны определяться после выхода США из "ядерной сделки"

Фото: AFP
Фото: AFP

Тегеран никогда не стремился к росту напряженности в ближневосточном регионе, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с послом Великобритании в Тегеране Робом Макэром.

"Исламская республика Иран никогда не добивалась роста напряженности в регионе и не хочет проблем в международных водах, однако никогда не откажется от своего права экспортировать нефть", – подчеркнул Рухани.

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Он также осудил ряд стран-членов соглашения об иранской ядерной программе, которые, по его мнению, не полностью выполняют условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран всегда готов развивать отношения с европейскими странами, и сейчас, после нелегитимного выхода США из СВПД, мяч продолжит оставаться на поле Европы на ограниченный срок", – отметил Рухани.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
нефть, Иран, рухани, ядерная сделка, экспорт нефти
Источник:

Интерфакс

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