Иран занял жесткую позицию в конфликте с США

Тегеран никогда не стремился к росту напряженности в ближневосточном регионе, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с послом Великобритании в Тегеране Робом Макэром.

"Исламская республика Иран никогда не добивалась роста напряженности в регионе и не хочет проблем в международных водах, однако никогда не откажется от своего права экспортировать нефть", – подчеркнул Рухани.

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Он также осудил ряд стран-членов соглашения об иранской ядерной программе, которые, по его мнению, не полностью выполняют условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран всегда готов развивать отношения с европейскими странами, и сейчас, после нелегитимного выхода США из СВПД, мяч продолжит оставаться на поле Европы на ограниченный срок", – отметил Рухани.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.