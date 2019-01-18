Коболев отреагировал на упреки Гройсмана в "космической" зарплате

По мнению главы "Нафтогаза", заявления премьер-министра выглядят "нелогично"

Фото: AFP

Коболев отреагировал на упреки Гройсмана в "космической" зарплате //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b9/7ec/5c41b97ecd0e4.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b9/7ec/5c41b97ecd0e4.jpg 2019-01-18T16:48:00+02:00 Экономика По мнению главы "Нафтогаза", заявления премьер-министра выглядят "нелогично"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

"Для меня выглядит странным, когда премьер-министр с одной стороны не отменяет действующее постановление, на базе которого моя зарплата установлена, а с другой – требует ее пересмотра. Думаю, это нелогично", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 18 января.

Напомним, 16 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть зарплаты и премии руководству компании. Глава правительства выступил против того, чтобы в НАКе были "космические" зарплаты и премии.

По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к наблюдательному совету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий руководству "Нафтогаза".

Именно 22 марта завершается срок пятилетних контрактов с менеджментом компании.

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.

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