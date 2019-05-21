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Кофе в обмен на мусор: украинские студенты показали инновационные проекты

21 мая, 18:04

Молодежь представила свои разработки на конкурсе Make it smart


Украинские студенты представили проекты, которые могут упростить жизнь каждому из нас. Какие разработки показала молодежь на конкурсе Make it smart, узнали журналисты "Сегодня".

Мусор поменять на кофе – вполне реально, необходимо лишь специальное приложение для смартфонов. Студентка из Днепра Мария Шевцова вместе со своей командой разработала такой проект.

"Я принесу бутылочку. Мне по QR-коду отсканируют и начислят, допустим, пять бонусов. Я соберу 15 бонусов и пойду в ближайшую кофейню, которая является партнером Easy Sort, и скажу, что у меня есть 15 бонусов. И мне дадут скидку", – рассказала она.

Другая команда, среди членов которой Тимур Фаразаев, предлагает производить электроэнергию собственными ногами в спорткомплексах, торговых центрах и даже в метро.

"Это генератор, который вырабатывает электроэнергию, благодаря нажатию, к примеру, ноги. Когда человек наступает на платформу, она нажимает генератор, электричество которого идет в аккумуляторе, освещает, к примеру, лампочку, либо же пульт управления", – отметил он.

Молодежь также пропагандирует рабочие специальности через инновации.

"С помощью, например, роботасварщика можно потренироваться, как на настоящем оборудовании", – сообщила участница конкурса Ева Белинская.

Жюри отобрало проекты 50 студентов из Львова, Днепра и Запорожья. Изначально было 150 работ – инновационные проекты по разумной утилизации мусора, энергоэффективности и использованию вторсырья, а также новые мобильные приложения.

Разработки оценивали, в частности, специалисты одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК, которая предлагает достойные условия труда и привлекает к работе талантливую молодежь. Среди членов жюри были и представители иностранных компаний.

"Это будущие кадры. Это те люди, которые завтра смогут прийти или не прийти в компанию в силу того, что отток человеческого капитала за границу сейчас колоссальный", – заявила председатель правления глобального договора ООН в Украине, член жюри конкурса Татьяна Сахарук.

Победители конкурса поедут в Европу, чтобы увидеть, какие технологии есть в развитых городах.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Они презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

В рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из тысячи стартап-городов мира, Киев занял 34-е место – за два года столица Украины поднялась на 29 позиций.

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Тег технологии, конкурс, ДТЭК, инновации

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Источник:

Сегодня

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