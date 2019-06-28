Колесников заявил, что экономическая часть договора об ассоциации с ЕС убивает украинское сельское хозяйство

Политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС оппозиционер считает приемлемой

Борис Колесников. Фото: opposition.com.ua

Убийственной для Украины назвал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников экономическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки на сельскохозяйственное предприятие "Сады Донбасса" в четверг, 27 июня.

"Пять лет назад была подписана ассоциация с Евросоюзом, которая полностью уничтожила пищевую промышленность Украины и сельское хозяйство. Власть говорит: "Должна быть свободная конкуренция". Да, должна быть. Но тогда вы хотя бы обеспечьте селянам кредиты, такие, как они получают в Польше – под 2,5-3%, обеспечьте мелиорацию. Тогда и будет настоящая конкуренция, будет идти борьба за качество. А так получается, что из Европы можно поставлять все без каких-либо ограничений, а туда на каждую аграрную продукцию есть квоты", – отметил оппозиционный премьер.

При этом политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС политик считает приемлемой. Однако именно эту часть Соглашения Украина все еще не спешит реализовывать.

"С точки зрения политики, Соглашение хорошее. Борьба с коррупцией, прозрачность – это все нужно. Но прошло пять лет, а честных судов так и не построили. Какой бы бизнес у вас ни был – от маленького сада, до большого завода – права инвесторов и собственников не защищены", – акцентировал Колесников.

Следствием провалов в экономической политике стала и массовая трудовая эмиграция украинцев, считает политик.

"Экономика не развивается, еще и люди все уехали. При этом власть говорит бизнесу: "Люди уезжают, значит, платите больше!". А как платить больше, если кредиты под 20%? Какой же это бизнес тогда? Если сидит прокурор на прокуроре, генерал на генерале, а СБУ лазит по садам и ищет сепаратистов. О каком развитии можно говорить?" – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников уверен, что необходимо закрыть все проверяющие организации и оставить только Министерство финансов.

"Все доходы и затраты должны быть в руках одного министерства. Об остальном нужно забыть. Никакие спецслужбы, полиция или прокуратура не должны иметь права общаться с бизнесом", – сказал он.

Премьер-министр оппозиционного правительства также напомнил, что чиновники – это нанятые за деньги налогоплательщиков на работу люди.

"Их задача – обеспечить качественное образование, медицину и коммунальные услуги. И пока не будет такого отношения, ничего не изменится", – подытожил Колесников.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что президента Владимира Зеленского призвали не затягивать с подписанием нужных соглашений по ассоциации с ЕС, ведь некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

16 сентября 2014 года Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом .

Также сообщалось, что, 27 июня 2014 года в Брюсселе был завершен процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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