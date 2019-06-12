Ассоциация с ЕС: Зеленского призвали подписать энергетическое приложение к Соглашению

Некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами

Фото: Кабинет министров Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно подписать как можно скорее изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС до саммита Украина-ЕС.

"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", – написала она в социальной сети Facebook.

По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной."

"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, – нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

"Еще одна проблема – способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", – считает вице-премьер.

Напомним, что 19 февраля пятый президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. Это случилось на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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