Компании SCM заплатили 45 млрд. грн. налогов за девять месяцев

Бизнес SCM – один из лидеров среди тех, кто делает вклад в развитие Украины

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45 млрд. гривен налогов за 9 месяцев заплатил государству бизнес SCM.

Это металлургические, энергетические, добывающие, страховые компании, банк, аграрные и транспортные предприятия, предприятия связи.

Финансовые рекорды — не только для государственной казны. В SCM за первые три квартала этого года вложено в развитие своих предприятий почти 31 млрд. грн.

Прежде всего – в новое оборудование для комфортной и безопасной работы десятков тысяч людей по всей стране.

Еще почти 8 млрд. грн. выделено на социально значимые проекты: медицинское оборудование, ремонты в детских садах, школах. В SCM считают — следующий год будет сложными. Поэтому и большой бизнес, и мелкие предприниматели ждут от государства поддержки и четких правил сотрудничества.

"Мы, по-прежнему, инвестируем, мы по-прежнему платим очень много налогов, реализуем большое количество социальных программ. Мы делаем всё необходимое, чтоб встретить экономический спад во всеоружии. Очень много зависит непосредственно от бизнеса. Но не меньше зависит, а может быть — больше зависит — от экономической политики государства. Традиционно в эпоху глобальных экономических кризисов главным инструментом удержания инвесторов и поддержки инвесторов являются государственные программы для развития внутреннего рынка", – заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SСM Наталья Емченко.

Напомним, что ранее сообщалось, что компании SCM удвоили капитальные инвестиции в Украину.

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