Компенсации за увольнение вырастут в два раза – Милованов в эфире "Украина 24"

По словам министра, именно денежная компенсация является одной из наилучших форм защиты работника

В эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в изменениях к трудовому законодательству предусмотрено, что компенсации за увольнение работника вырастут в два раза.

"Сегодня де-факто уволить человека можно очень легко – через реорганизацию. Новый закон предлагает, что независимо от того, была реорганизация или нет, работодатель должен выплатить компенсацию работнику. Ее размер должен зависеть от того, сколько человек работал. Если, например, работал пять лет – за полгода, пожалуйста, заплатите зарплату. Если работал 20 дней – ок, за месяц заплатите, может – меньше, чтобы не злоупотребляли" , – сказал министр Тимофей Милованов.

По словам чиновника, компенсация при увольнении будет составлять размер заработной платы уже не за один-два месяца, а за два-четыре.

Тимофей Милованов отметил, что в среднем украинец ищет работу 3,5 месяца. И это должно учитываться при изменениях в трудовом законодательстве.

В изменениях к трудовому законодательству при увольнении предлагается выплачивать человеку, который работал от одного года до пяти лет – двухмесячную заработную плату.

Тому, кто работал от пяти до десяти лет – зарплату за четыре месяца.

Читайте также: Милованов рассказал, какие изменения ждут трудовое законодательство

А для тех, кто проработал на одном месте свыше 10 лет, компенсация будет выплачиваться в сумме зарплаты за полгода.

В эфире телеканала "Украина 24" также шла речь о других изменениях, которые предлагается внести в трудовое законодательство Украины.

По условиям нового Трудового кодекса работник, как и раньше, может расторгнуть трудовой договор за две недели до увольнения. Но теперь об этом можно сообщить не только письменным заявлением, но и сообщением в электронной почте или мессенджере, если это заранее прописано в трудовом договоре. Причины досрочного увольнения прописываются в договоре на основе переговоров между работодателем и работником. Расторгнуть трудовой договор работник имеет право в любое время, если его условия не выполняются. Право на увольнение через две недели будет ограничено для топ-менеджмента. Стороны смогут обсудить детали компенсации при приеме на работу. Работодатель должен выплатить повышенную компенсацию работнику, если увольняет его по собственной инициативе.

Министр Тимофей Милованов также опроверг слухи о том, что трудовое законодательство каким-то образом негативно влияет на деятельность профсоюзов.

Напомним, ранее Милованов также рассказывал новостям "Сегодня" о грядущих изменениях трудового законодательства. По словам чиновника, новшеств будет много. Например, бумажные трудовые книжки заменят электронным реестром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама