Милованов развенчал мифы о новом трудовом кодексе

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Эксперты прогнозируют серьезные споры в Верховной Раде о новом законопроекте "О труде". В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов развенчал мифы, которые уже возникли вокруг этой законодательной инициативы.

"В последние дни есть несколько заявлений украинских и международных профсоюзов о новом законопроекте о труде. Мол, он ограничивает права рабочих. Но эти заявления не имеют конкретики и не соответствуют действительности. <...> При детальном анализе мы видим, что права рабочих га самом деле усиливаются. Прежде всего, за счет большей гибкости и компенсации", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

Министр привел в пример право рабочего расторгнуть трудовой договор. И если в действуем законодательстве есть исчерпывающий список причин, по которым можно уволиться, не предупреждая работодателя за две недели, то в новом законе о труде такой список причин будет определяться трудовым договором.

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"Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины. <...> Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за 2 недели. Так же можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", – объяснил Милованов.

Он добавил, что за рабочими сохранится право в любое время расторгнуть трудовой договор, если его условия не выполняются. "Но теперь рабочий должен письменно предоставить причины, а работодатель заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат. Конечно, если стороны не придут к соглашению о нарушении, то спор решит суд. Важно здесь, что теперь рабочий защищен компенсацией", – написал Милованов.

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Что касается права работодателя расторгнуть договор, Милованов напомнил, что и сейчас работника могут уволить.

"По новому законопроекту работодатель должен заплатить работнику за такое увольнение компенсацию. <...> Как происходит это сейчас? Работодатель, который хочет уволить работника, предупреждает его за два месяца и предлагает больше на работу не ходить, а просто получать зарплату. Иногда договариваются посередине – один не должен отрабатывать два месяца, но второй ему платит половину зарплаты – за один месяц, а не всю. Как будет по новому законопроекту? Работодатель должен предупредить об увольнении за два месяца и может просто заплатить двойную зарплату за этот период и уволить в тот же день. То есть фактически происходит то же, но компенсация теперь гарантирована за четыре месяца, а не за 1-2 еще и с отработкой. <...> Что важно человеку, которого увольняют? Чтобы он еще несколько месяцев ходил на работу? Или чтобы быстрее отпустили и заплатили компенсацию за утраченную возможность работать? Я верю, что компенсация", – объяснил министр.

Напомним, ранее Милованов также рассказывал новостям "Сегодня" о грядущих изменениях трудового законодательства. По словам чиновника, новшеств будет много. Например, бумажные трудовые книжки заменят электронным реестром.

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