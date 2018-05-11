Компенсация за Крым: украинский бизнес сможет претендовать на госсобственность России

Сегодня, 08:50

Международный эксперт предупредил, что издержки будут высокими

Компенсация за Крым: украинский бизнес сможет претендовать на госсобственность России
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Решение Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний – это большая победа для украинского бизнеса, который понес убытки из-за аннексии Крыма. Об этом рассказал экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, передает УНН.

По словам Аслунда, на основании решения третейского суда украинские компании могут реально взяться за взыскание убытков через суды в Европе, а их целью может стать государственная собственность России в любой точке мира.

"Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 1958 года, сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее. Судебные издержки высокие и процесс медленный, но работает", – отметил Аслунд.

Напомним, решение Третейского суда стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.
гаага, аслунд, atlantic council, Третейский суд

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