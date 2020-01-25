Конституционный суд отменил повышение пенсионного возраста, но не для всех: подробности

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано

/ Фото: Тимофеев Игорь

Конституционный суд признал неконституционным повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о законе №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII, который предполагала постепенное повышение возраста выхода на пенсию для льготных категорий работников. Этот документ в Конституционном суде обжаловали 49 народных депутатов.

"Проверяя указанные положения (закона №213 – Ред.) на соответствие Конституции Украины, Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу за возможность получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788–XII. После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный Суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии", – говорится в сообщении

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Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Как отмечают СМИ, благодаря этому решение Конституционного суда пенсионный возраст не будут повышать следующим категориям:

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работникам с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах);

многодетным матерям (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;

водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.

Как известно, в Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее в "Слуге народа" заявили, что пенсионный возраст будут повышать.

Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

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