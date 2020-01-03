Пенсионный возраст будут повышать: в "Слуге народа" сделали заявление

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Какой бы мягкой не была пенсионная реформа, в Украине будет повышаться пенсионный возраст. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – заявила Третьякова.

По ее мнению повышение пенсионного возраста должно происходить плавно.

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"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", - сказала Третьякова.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.

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Напомним, мы писали о том, что в Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, в Верховной Раде предлагают в 2020 году вдвое повысить размер минимальной пенсии в Украине. Такая инициатива содержится в законопроекте № 2575, который зарегистрирован в парламенте. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

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