Контрольная закупка: как сэкономить на поиске просроченных продуктов

Эксперт по правам потребителей объяснил, как правильно пользоваться акциям в супермаркете

"Сегодня" провели контрольную закупку и выяснили, как действовать, если в магазине вы попали на просрочку. Корреспондентка Наталья Малярчук обошла ряд столичных супермаркетов в поисках испорченных продуктов.

Как сэкономить с помощью таких поисков, советует эксперт по правам потребителей Максим Несмиянов. Говорит, что все новое – это давно забытое старое. В Норвегии, например, просрочкой легально торгуют по 10% от стоимости.

"Если вы находите просрочку в некоторых торговых сетях Украины, вы можете получить или деньги, или аналогичный товар за 1 или за 9 копеек", – отмечает эксперт.

В супермаркете в центре столицы "Сегодня" нашли ящик несвежих яиц. Просрочка составляет девять дней, но продукт все еще находится на прилавке – еще и по акции в 10%. В колбасном отделе тоже есть проблемы – продается продукция без маркировки, некоторая даже с плесенью.

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Администратор уверяет, что акция про обмен продуктов действует, но за бесценок копейку ящик свежих яиц не дадут – только лоток. Две палки колбасы обменять согласились. На самом деле лоток яиц стоил 70 гривен, колбаса 266 и 134 гривни, а "Сегодня" заплатили за этот набор продуктов 50 копеек.

Эксперт объяснил, что делать, если магазин отказывается продавать дорогой непросроченный по акции за копейки.

"Если вам отказывают, вы звоните на горячую линию или вызываете полицию. Рекламные акции приравниваются к законам – если магазин огласил рекламную акцию, а потом решил сказать "нет", то это нарушение закона", – отмечает Несмиянов.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, какие товары чаще других продают после окончания срока реализации, и как все это контролируют законодательные нормы.

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