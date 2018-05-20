Просроченные товары и подделки: что продают украинцам

Довольно часто украинцам приходится сталкиваться с тем, что качество товаров, которые они покупают в различных торговых точках, оставляет желать лучшего. В магазинах, супермаркетах и даже на рынках, которым еще по старинке доверяет множество наших соотечественников, то и дело можно наткнуться на испорченные и просроченные товары.

Правда, согласно отчетам Госпотребслужбы, в прошлом году проверки провели в 4873 субъектах хозяйствования, а нарушения обнаружили у 1984 из них, т.е. в 40% случаев. Самым распространенным нарушением стало отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции – 74,8% случаев, а вот реализация товаров с истекшим сроком годности заняла всего 17,2%.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, как в действительности обстоят дела с просрочкой на украинских прилавках, какие товары чаще других продают после окончания срока реализации, и как все это контролируют законодательные нормы.

Новое законодательство введет спонтанные проверки

На данный момент основой контроль в сфере торговли осуществляет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, которая начала работать только в 2016 г., после объединения несколько служб и инспекций. Сюда можно подать жалобу, после чего Госпотребслужба должна провести проверку магазина, маркета или рынка.

Но проблема в том, что мгновенно осуществить проверку той или иной торговой точки в Госпотребслужбе не могут. Чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо потратить 14 дней, а в Государственной регуляторной службе – 5 дней. По истечении этого срока, когда служба приходит с проверкой, в магазинах, как правило, уже давно спрятали или утилизировали весь просроченный, несертифицированный товар. Поэтому итог таких проверок и не демонстрирует массового раскрытия реализации просроченного товара.

"Почему в Госпотребслужбу так мало обращаются? Допустим, вас обманули с обувью, не выполнили гарантийные обязательства, а обувь оказалась бракованной. Или же у нас есть жалоба, что человек купил ноутбук, а он контрабандный, сломался, в ремонте ремонтировать отказываются. Мы по документам показываем, что это все контрабанда и государство должно вмешаться, помочь потребителю и оштрафовать контрабандиста в магазине. Ждем в интернет-магазине два месяца, по обуви женщина ждет уже пять месяцев. Защита прав потребителей на проверку не выходит по одной простой причине – сейчас режим спецпроверок. Чтобы защита прав потребителей вышла на проверку, она должна получить разрешение от Министерства экономики и Государственной регуляторной службы. Пока они получат разрешение, можно ждать годами. Поэтому потребители и не жалуются, потому что смысл жаловаться, если никто не выйдет на проверку", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Даже в Госпотребслужбе нам сообщили, что согласно законодательству, они должны предупреждать субъект хозяйствования не позже, чем за 10 дней до проверки, в результате чего товары, которые не соответствуют требованиям законодательства, попросту снимаются продавцами с реализации на время проверок.

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", за реализацию товара, срок годности которого закончился, предусмотрен штраф в размере 200% от стоимости остатка партии товара, но не менее 5 необлагаемых минимумов (85 грн). Если же возвращать деньги за испорченный продукт отказываются, в таком случае штраф увеличится до размера десятикратной стоимости продукта. Но поймать продавцов на горячем получается очень редко из-за длинной бюрократической волокиты.

Но не так давно, а именно 4 апреля в силу вступила основная часть закона, который усиливает контроль в сфере пищевой продукции. Закон был принят Верховной Радой еще в мае 2017 года, а президент подписал документ в июне 2017 года.



В Госпотребслужбе отмечают, что речь идет о новой системе контроля качества и безопасности пищевых продуктов, когда государство перестает диктовать предприятиям, что и как делать, а только контролирует, чтобы выпускаемая продукция была безопасной для человека.

Плюс этого закона в том, что теперь появилась возможность проверять представителей бизнеса без уведомления собственников за 10 дней до проверки. Также контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться с той периодичностью, которой будет достаточно для повышения безопасности продуктов. Если предприятие отнесут к высокой степени риска, проверки там будут проводиться раз в квартал. В правительстве уверены, что это позволить сделать украинский рынок более безопасным и минимизирует риски покупки товара ненадлежащего качества.

Максим Несмиянов пояснил в комментарии сайту "Сегодня", что хотя полномочий у службы и стало больше, результаты проверок в большинстве случаев могут оказаться неутешительными.

"Допустим, вы отравились кусочком мяса. Вы приходите в защиту прав потребителей, согласно новому закону от 4 апреля у них полномочий больше и предупреждать о проверках не нужно, для проверки еды разрешение получать не нужно. Допустим, они выходят на проверку в тот же супермаркет, вы предоставили всю информацию, дали им мясо с червями, указали чек, партию, наименование. Они приходят через неделю и ищут конкретно эту партию мяса. А партия мяса расходится в течении суток, максимум – двух. И после они напишут, что по вашей жалобе ничего не было обнаружено", – говорит Несмиянов.

Какие товары чаще всего продают просроченными

Как уже было сказано выше, основные нарушения, которые в прошлом году обнаружила Госпотребслужба при проверке магазинов – это отсутствие необходимой информации о товаре, а вот реализация просроченного товара заняла небольшой процент от общего количества зафиксированных нарушений. Мы решили отправить запросы в Госпотребслужбу и узнать, сколько было случаев реализации просроченных товаров в каждой области Украины, и какие товары чаще всего продавали просроченными.

Большинство областей ответили, что просроченный и несертифицированный товар при проверках не был обнаружен в магазинах. Но, например, в Днепропетровской области было зафиксировано всего 12 случаев продажи товаров с истекшим сроком годности: ими оказались товары для личной гигиены (зубные щетки) и горючие материалы. В Житомирской области насчитывается 21 такой случай, просроченными оказались парфюмерно-косметические средства и стройматериалы.

В Закарпатской области было зафиксировано 77 нарушений в отношении товаров у которых истек срок годности. В 99% это оказались продовольственные товары. В то же время, в Запорожской области за такие же нарушения к ответственности привлекли 24 субъекта хозяйствования.

"Из них два субъекта хозяйствования реализовывали продукты питания, а именно: алкогольные напитки, морепродукты, кондитерские изделия и безалкогольные напитки с истекшим сроком годности. 22 субъекта реализовывали товары не пищевой группы, а именно: строительную химию (краски, лаки, растворители), парфюмерно-косметические средства (туалетную воду, духи, лаки для ногтей), автомобильные масла", – сообщили в управлении Госпотребслужбы в Запорожской области.

В Ивано-Франковской области обнаружили реализацию таких товаров с истекшим сроком годности, как моющие средства (320 единиц), парфюмерно-косметические товары (121 единица), и стройматериалы (84 единицы).

На Киевщине в результате проверок в торговых точках нашли просроченную бытовую химию, стройматериалы, санитарно-технические товары и даже электротовары. На часть электротоваров, к слову, отсутствовали сертификаты, которые бы подтверждали качество и безопасность продукта.

В Кировоградской области отмечают, что были зафиксированы случи торговли просроченными продуктами питания (шпроты в масле), стройматериалами (клей суперкрепкий универсальный, клей герметик для камня, добавка для быстрого монтажа), товарами для детей (наборы акварельных красок, наборы для творчества и экспериментов), косметическими товарами (молочко для тела, пенка для волос), косметическими товарами для автомобилей (омыватель стекла, полироль для панели приборов).

В Сумской области также торговали просроченными стройматериалами, горюче-смазочными материалами, омывателями стекол для машин и средствами для чистки салонов. В Хмельницкой области зафиксировано всего три случая торговли просроченными товарами, в магазинах пытались продать кондитерские изделия, хлебобулочные и алкогольные напитки с истекшим сроком годности.

"Среди товаров, срок годности которых закончился, были средства для стирки, средства по уходу за обувью, горюче-смазочные материалы, алкогольные напитки и продукты питания", – ответили в управлении Госпотребслужбы в Тернопольской области.

Но в реальности проблем намного больше, чем показано в отчетах Госпотребслужбы. Так, Максим Несмиянов рассказал, что одна из больших проблем – это массовый обвес на рынках и отсутствие проверок со стороны лаборатории.

"На рынках сейчас массовый обвес. Весы никто не проверяет, а этим должна заниматься контролирующая служба. Второй момент – пошла свежая зелень, и она на нитратах, по идее, это проверяет местная лаборатория от Госпотребслужбы. Но недавно мы были на рынках, приезжаешь, а у них вообще документов никаких нет", – пояснил эксперт.

Несмиянов также добавил, что просрочка присутствует везде, но главное – это ее объем: чтобы количество просроченных товаров не доходило до нескольких тележек, а было хотя бы на уровне корзинки.

"Мы недавно приходили на оптовые базы, там была просрочка до 4 ноября 2017 г., и они ее продают. Плюс, заходишь на оптовую базу, холодильников нет, на уровне земли торгуют колбасой, мясом, чем угодно. Одно сплошное нарушение, а органы защиты прав потребителя не видят этих нарушений", – подытожил эксперт

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, в Украине решили навести порядок с рекламой лекарств: Минздрав хочет привести ее в соответствие с директивами ЕС, где действуют жесткие ограничения.