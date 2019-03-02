Контрольная закупка "Сегодня": насколько подорожали продукты за месяц

Журналисты отправились на рынок за основными продуктами питания

Контрольная закупка "Сегодня": насколько подорожали продукты за месяц 2019-03-02T08:12:00+02:00 Экономика Журналисты отправились на рынок за основными продуктами питания

В Украине подешевел доллар – за месяц американская валюта потеряла в цене 50 копеек. Журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку, чтобы выяснить, повлияло ли укрепление гривни на цены на продукты.

Первым делом отправились за мясом. Домашняя куриная грудка теперь подорожала до 111 гривен за килограмм.

Цены на масло и "молочку" при этом не поменялись. Сливочное масло высокой жирности продают по 205 гривен за кило – 300 граммов потянули на 58 гривен. Бутылка фермерского молока обошлась в 25 гривен.

А вот яблоки прибавили в цене две гривни за килограмм. Цена зависит от сорта – можно найти фрукт и по 8 гривен за кило, но продавцы советуют брать те, что по 12 – они более качественные.

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Примерно столько же – 12 гривен за кило – просят и за самую дешевую картошку. Месяц назад популярный продукт был на две гривни дешевле. Немного добавили в цене и куриные яйца.

В целом продуктовый набор обошелся в 240 гривен, что на 10 гривен дороже, чем в начале февраля. Впрочем, в прошлый раз съемочной группе подарили килограмм картошки, а в этот – сделали скидку при покупке мяса.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го мясная корзина в Украине подорожала на 10%, а хлебная корзина прибавила в цене и вовсе 25%.

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