Коронавирус и экономика: эксперт объяснил ситуацию

Экономические проблемы, к которым привело распространение коронавируса, приближаются к своему пику. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.
"Размах стимулов и карантинных мер со стороны правительств разных стран пугает население, выливаясь порой в панику и резкое изменение потребительских настроений. Однако, действуя подобным образом, Китай сумел сравнительно быстро побороть распространение коронавируса. Стимулы в Китае и европейских странах могут стать отправной точкой для восстановления спроса на сырье и металлы, что позволяет задуматься о том, что низшая точка коронавирусного экономического кризиса близко", – объяснил Позний.
Напомним, ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.
Также в Еврокомиссии предупреждали, что стремительное распространение в Европе, и в Италии в частности, коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.
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