Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Коронавирус и экономика: эксперт объяснил ситуацию

11 марта, 12:11

Ксения Капустинская, Александра Романюк

По мнению Позния, самый сложный период уже близко

Экономические проблемы, к которым привело распространение коронавируса, приближаются к своему пику. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"Размах стимулов и карантинных мер со стороны правительств разных стран пугает население, выливаясь порой в панику и резкое изменение потребительских настроений. Однако, действуя подобным образом, Китай сумел сравнительно быстро побороть распространение коронавируса. Стимулы в Китае и европейских странах могут стать отправной точкой для восстановления спроса на сырье и металлы, что позволяет задуматься о том, что низшая точка коронавирусного экономического кризиса близко", – объяснил Позний.

Напомним, ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

В тренде
В Украине притормозил рост цен: что подорожало и подешевело

Также в Еврокомиссии предупреждали, что стремительное распространение в Европе, и в Италии в частности, коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика кризис экономический кризис коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...