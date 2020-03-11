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Европе грозит экономический шок из-за коронавируса: Брюссель готовит экстренные меры

11 марта, 11:27

Денис Беспалов

Еврокомиссия готова предоставить 25 млрд евро для борьбы с негативными экономическими последствиями

Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Тем временем, как сообщают европейские СМИ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, ЕК готова предоставить 25 млрд евро для борьбы с негативными экономическими последствиями распространения коронавируса.

"Мы используем все инструменты, которые мы имеем, чтобы убедиться, что европейская экономика выдержит эту бурю", - заявила она.

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По словам фон дер Ляйен, Евросоюз создаст инвестиционный фонд на общую сумму 25 млрд евро, из которых 7,5 миллиарда евро будет выделено немедленно. Решение о выделении средств еще должны одобрить все страны-члены ЕС и Европарламент. В первую очередь средства будут выделяться для помощи системам здравоохранения и малому бизнесу, добавила глава Еврокомиссии.

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В рамках этой программы также планируется ослабить правила государственного регулирования и государственного долга, а также финансово помогать компаниям.

"Мы готовы использовать все необходимые инструменты", - отметил в свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что стремительное распространение в Европе, и в Италии в частности, коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС Еврокомиссия Кристин Лагард коронавирус

Источники: УНН , Интерфакс

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