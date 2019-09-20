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Котко: На рынке электроэнергии признаки монополии имеет одна компания, это "Энергоатом"

20 сентября, 16:42

Глава Первой энергетической ассоциации Украины прокомментировал заявление Коломойского

/ Фото: Pixabay

На украинском рынке электроэнергии признаки монополии имеет только одна компания – это государственный "Энергоатом", доля производства которого в общем объеме электроэнергии превышает 50%.

Об этом сказал глава Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости демонополизировать рынок электроэнергии.

"Действительно, доля государственных компаний очень высокая, но государственные компании и монополизация – это немного разные вещи. Почему? Потому что государственные компании тоже могут быть монополиями. Возвращаемся опять-таки к тому, есть ли у нас проблемы с монополиями на рынке электроэнергии? Фактически признаки монополии имеет одна компания – это "Энергоатом". Доля его производства – более 50%. Остальные компании не имеют даже признаков монополизма", – отметил Котко.

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По мнению эксперта, заявления о монополизации рынка электроэнергии в Украине какими-то другими компаниями, кроме государственных, являются мифом. К тому же наличие в компании "Энергоатом" признаков монополизма не является проблемой, если она не злоупотребляет своим монопольным положением.

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Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

"Но признаки монополизма опять-таки никакого вреда пока не наносят никому. И никто не занимается компаниями до тех пор, пока они не злоупотребляют своим монопольным положением. Так что это вопрос раздутый у нас, такой мифический, что у нас там монополизация большая, и с этим надо бороться. Я говорю, это больше миф. Реальной проблемы с монополизацией я не вижу", – сказал Котко.

Напомним, по данным "Укрэнерго", в структуре производства электроэнергии доля АЭС составляет 53,4%, гидро – 8%, ТЭС ДТЭК – 21%, ТЭС "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" – 8%, ТЭЦ и КУ – 6,2%, ВИЭ – 3%.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип высказал мнение, что заявления Коломойского о монополии на рынке электроэнергии безосновательны и не подкреплены никакими доказательствами.

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