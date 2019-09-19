Заявления о наличии монополии на рынке электроэнергии безосновательны – эксперт

Около 70% электроэнергии производится государственными энергокомпаниями, более 50% из них - компанией «Энергоатом»

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Заявления о монополии на рынке электроэнергии не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип, комментируя заявления о необходимости демонополизации энергорынка, пишет сайт "Главком".

Эксперт отметил, что около 70% электроэнергии производится государственными энергокомпаниями, более 50% из них – компанией "Энергоатом". И, по его мнению, осуществлять разделение "Энергоатома" неэффективно.

"Не стоит говорить о разделении "Энергоатома", потому что это единственная целостная компания с очень специфическим профилем, вопросы радиационной безопасности, и вообще вопрос эффективности при разделении этой компании – это не будет эффективно", - сказал Прокип.

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Что касается компании ДТЭК, то эксперт напомнил о решении Антимонопольного комитета, который признал, что она не является монополистом на рынке. И все заявления о противоположном безосновательны.

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"Есть страны, в которых уровень концентрации на рынках электрической энергии значительно выше, чем в Украине. Есть Франция, есть Хорватия, там, где более 70% один игрок производит. Но основной вопрос – это насколько прозрачно работают регулирующие органы. Это в данном случае Антимонопольный комитет и Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. То есть, учитывая, что запущен рынок, главным рычагом должна была быть прозрачность работы контролирующих органов и регулятора. Если есть какие-то конкретные сейчас доказательства злоупотребления игроками на рынке, надо сначала заявлять об этих доказательствах, показывать их, а после того, наверное, говорить о вопросах разделения, усилении конкуренции", - отметил Прокип.

Напомним, в структуре производства электроэнергии за первое полугодие 2019 доля АЭС составила 53,4%, ТЭС (ДТЭК, "Центрэнерго", "Донбассэнерго") – 29%, ТЭЦ и КУ – 7,8%, ГЭС – 4,9% , ГАЭС – 0,9%, Блок-станции – 1%, ВИЭ – 3%.

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