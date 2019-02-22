Кредит под гарантии Всемирного банка: появились детали переговоров с Украиной
В ВБ рассчитывают, что новая программа гарантий под госзаимствования будет утверждена к концу года
Министерство финансов Украины ведет переговоры со Всемирным банком (ВБ) о новой программе гарантий под государственные заимствования. Об этом сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.
По ее словам, новая программа Policy-Based Guarantee направлена на поддержку реформ в стране.
Кахконен рассчитывает, что она будет утверждена к концу 2019 года.
Директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украина уточнила, что продвижение в переговорах будет зависеть от прогресса реформ в стране, а Банк готов обсуждать такую программу и с новым Кабмином, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего правительства.
Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики. В конце прошлого года Киев привлек у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро.
21 февраля 2019 года Кабмин разрешил Министерству финансов привлечь кредит в евро под вторую часть гарантии ВБ в размере 375 млн долларов. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG та TMF Global Service.
Ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:
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