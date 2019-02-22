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Кредит под гарантии Всемирного банка: появились детали переговоров с Украиной

Сегодня, 19:22

В ВБ рассчитывают, что новая программа гарантий под госзаимствования будет утверждена к концу года

Фото: Pixabay
Кредит под гарантии Всемирного банка: появились детали переговоров с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg Экономика В ВБ рассчитывают, что новая программа гарантий под госзаимствования будет утверждена к концу года

Министерство финансов Украины ведет переговоры со Всемирным банком (ВБ) о новой программе гарантий под государственные заимствования. Об этом сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

По ее словам, новая программа Policy-Based Guarantee направлена на поддержку реформ в стране.

Кахконен рассчитывает, что она будет утверждена к концу 2019 года.

Директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украина уточнила, что продвижение в переговорах будет зависеть от прогресса реформ в стране, а Банк готов обсуждать такую программу и с новым Кабмином, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего правительства.

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Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики. В конце прошлого года Киев привлек у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро.

21 февраля 2019 года Кабмин разрешил Министерству финансов привлечь кредит в евро под вторую часть гарантии ВБ в размере 375 млн долларов. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG та TMF Global Service.

Ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:

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Тег кредит, Кабмин, кредиты, Всемирный банк

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Источник:

Интерфакс-Украина

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