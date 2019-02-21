Украина привлечет новый кредит – появилось важное решение Кабмина
Правительство разрешило Минфину осуществить внешние финансовые заимствования
Кабинет министров Украины разрешил Министерству финансов осуществить внешние финансовые заимствования в 2019 году и утвердил соответствующие условия. Об этом говорится в постановлении правительства от 20 февраля, которое обнародовано на сайте Кабмина.
В документе сказано, что Минфин может привлечь кредит на общую сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов.
"Обязательства по кредиту в сумме в евро, которая не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited", – сообщается на сайте Кабмина.
Решение принято с целью выполнения государственного бюджета.
Напомним, в феврале 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет переговоры со странами G7 (Большой семерки) о возможности финансирования. Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.
Ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:
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