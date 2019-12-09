Кредиты на учебу, ипотека для преподавателей: кто в сфере образования станет богаче

В госбюджете на 2020 год заложили средства на материально-техническую поддержку образовательных учреждений

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Образование – одна из немногих сфер, где в 2020 году существенно увеличивается финансирование. В следующем году на образование и науку в государственном бюджете предусмотрено на 14% больше средств, чем в нынешнем году, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд.

При этом впервые вводится несколько бюджетных статей, связанных с материально-технической поддержкой образовательных учреждений и материального положения учащихся и работников этой сферы. Так, 250 млн впервые выделено Фонду развития вузов. Этот фонд планируется создать специально для того, чтобы в нем аккумулировались средства на ремонты в высших учебных заведениях. Впервые за многие годы в госбюджете предусмотрены средства для предоставления ипотечных кредитов педагогам, хотя сумма, как для такой цели, довольно скромная: всего 2 млн грн.

Также впервые в госбюджете закладываются средства на льготные кредиты для студентов для оплаты обучения в вузах: 36,85 млн грн.

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Но, пожалуй, больше всех бюджет на 2020 год должен порадовать молодых учителей. В законе впервые предусмотрена субвенция местным бюджетам "на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования" в размере 3,7 млрд грн. Эти деньги предназначены для молодых учителей – точнее, учителей средних школ со стажем менее 10 лет, чтобы стимулировать их оставаться в профессии.

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В Министерстве образования и науки обещают, что в конце следующего года все молодые учителя получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2020 года). Прожиточный минимум составляет 2027 грн, таким образом, педагоги со стажем до 10 лет получат в 2020 году, кроме зарплаты, еще дополнительно 20 270 грн.

Ожидается, что в следующем году вырастут зарплаты и у других педработников. В частности, в Министерстве образования и науки обещают начислять зарплаты учителям в соответствии с реальным количеством учеников, а не по старым данным. Кроме того, надбавка за престижность профессии в каждом регионе должна вырасти до 20% (сейчас в некоторых областях она составляет 5%). Ожидается, что в среднем зарплата учителей в 2020 году вырастет на 9%.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале – Госбюджет-2020: кому добавят денег в сфере образования и науки

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