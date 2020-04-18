Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие

Генеральный директор «ДТЭК Энерго» и член комитета ВР по энергетике рассказали о том, что будет с сотнями тысяч зависящих от шахт людей

Кризис в энергетике усиливается – с понедельника останавливает свою работу объединение "Павлоградуголь", которое включает в себя десять шахт, три обогащающих фабрики, ремонтно-механический завод. До этого была остановлена работа государственных шахт. В целом речь идет про судьбы 90 тысяч людей. В рамках программы "Главная тема" на канале "Украина" генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Суханов и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб рассказали о том, что привело к этому кризису и как он отразится на украинцах.

"Я охарактеризую эту ситуацию, как "кома". Кома, которая не связана с коронавирусом. Кома, которая связана с вирусом популизма и непрофессионализма. К которой мы шли девять месяцев. То, что произошло – беспрецедентное событие. Мы выбрали платить зарплату, но к сожалению, предприятия остановились, а вместе с ними будут останавливаться города", – заявил Дмитрий Суханов.

Генеральный директор "ДТЭК Енерго" отметил, что от предприятий "Павлоградуголь" и "Добропольеуголь" находятся в регионах, которые полностью зависят от бюджетов этих предприятий. В целом, в этих регионах проживает 300 тысяч человек.

"Я сегодня прочитал в новостях о том, что в мае нам должны дать 2 миллиарда из МВФ. Посчитал и оказалось, что 500 миллионов, то есть, четверть мы платим зароботных плат и налогов. Возникает вопрос: зачем брать два миллиарда в долг, если 500 миллионов мы платим людям, то есть в экономику Украины?", – отметил он.

Также он выразил надежду, что долго предприятия стоять не будут. Однако, отметил, что даже если он подпишет приказ о возобновлении работы завтра, то предприятия не сможет вернуться к ней так скоро. Так как процесс остановки и запуска оборудования занимает не менее недели.

"Я бы хотел попросить наших работников набраться терпения. У меня есть надежда и вера, что мы выведем из комы наши угледобывающие предприятия и ТЭС", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго".

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Народный депутат Виктория Гриб подтвердила мнение экспертов, которые называют сложившуюся ситуацию социальной катастрофой.

"Уже сегодня я получаю телефонные звонки. Звонят не только шахтеры, звонят мэры городов и жены шахтеров. И они говорят: "Это же просто Армагеддон". И он уже настал. Они уже сейчас не могут оплачивать коммунальные услуги. А это такая "catch-22" (ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурам). Мы понимаем, что если они не будут платить, дальше энергетические компании вообще не смогут работать", – рассказала она в прямом эфире.

Также она отметила, что кризис действительно не связан с коронавирусом.

"Мы наблюдаем искусственный кризис, который был создан еще полгода назад. Все началось с той правки в закон про ядерную энергетику", – сказала член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Напомним, ранее бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Андрей Герус разрушил украинскую энергетику. Он и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль прокомментировали импорт российской электроэнергии и антигосударственную деятельность председателя энергетического комитета Верховной Рады

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