Кризис в Турции: как скажется резкая девальвация лиры на украинцах

Валюта одной из самых популярных в Украине туристических стран – Турции – в последнее время бьет рекорды по темпам девальвации. По оценкам экспертов, турецкая лира уже вышла на второе место в мире по обесцениванию в этом году (после боливара Венесуэлы). И, судя по всему, это только начало.

Что происходит с лирой

Обрушение турецкой лиры связывают с американскими санкциями. Отношения Турции и США давно напряжены. Соединенные Штаты вот уже два года не выдают Турции оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого на родине обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году. В свою очередь, Турция удерживает американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняя его в шпионаже и связях с Гюлленом. Добавляет напряженности в отношения и противоположные интересы в конфликте на Ближнем Востоке. США недовольны сотрудничеством Турции с "Рособоронпромом". Взаимные претензии США и Турция высказывают по поводу политики в отношении Сирии.

Американское руководство до августа только угрожало Турции санкциями. Но эксперты и раньше предсказывали: если угроза будет выполнена, турецкой валюте грозит обвал. В начале августа Белый дом объявил о введении санкций в отношении двух членов турецкого правительства – министра юстиции и главы МВД. А 10 августа Дональд Трамп сообщил об усилении ограничительных мер: на 20 и 50% соответственно были увеличены ввозные пошлины на алюминий и сталь из Турции.

Турецкая лира, начавшая обесцениваться раньше (еще в период угроз), отреагировала на эту информацию резким падением – на 13,7% всего за один день. К началу нынешней недели курс доллара в Турции вырос почти на 30%. А за последний месяц – практически в 2 раза. Это абсолютный антирекорд лиры за много лет.

Жители бросились с банки спасать свои сбережения, чем только усугубили ситуацию. Предприниматели срочным образом перевели цены на продукты и услуги в доллары.

Судя по заявлениям первых лиц, ни США, ни Турция уступать не намерены. Поэтому эксперты прогнозируют, что экономический кризис в Турции будет только усугубляться.

Как скажется на Украине экономическая война США и Турции

Турция была и остается одним из основных торговых партнеров Украины. Доля страны в украинском экспорте – чуть больше 6% (в денежном выражении). В денежном выражении наибольшую долю экспорта (порядка 40%) занимают черные металлы, затем идут масляничные культуры и зерно. А для украинского потребителя Турция – это в первую очередь фрукты, текстиль и одежда. Ну и, конечно, туризм. Как повлияет на стоимость турецких товаров и услуг экономический кризис в этой стране? На этот вопрос мы попросили ответить экспертов.

"Некоторые товары в Турции, конечно, подешевеют. Но экспортные цены обычно "привязываются" к тому рынку, на котором они продаются. Поставщики той же одежды в Украину исходят ведь не из того, насколько там дешево, а за сколько они смогут продать эти товары здесь, в Украине. Если из-за подешевления товаров в Турции они смогут продать их и большой прибылью для себя, они будут в этом только заинтересованы", – объясняет независимый экономический эксперт Борис Кушнирук.

Цены в турецких отелях и стоимость туристических услуг, по мнению эксперта, также могут снизиться. Но, опять же, для иностранных туристов цены "привязаны" к твердой валюте – доллару или евро. Поэтому здесь тоже особого снижения ждать не приходится.

"Поэтому в этом плане я не ожидаю какой-то ощутимой выгоды для украинцев от турецкого кризиса", – резюмирует Борис Кушнирук.

Говоря о планах по усмирению девальвации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложит основным торговым партнерам, в число которых входит и Украина, перейти на расчеты в национальных валютах, минуя доллар. Как бы в таком случае устанавливался курс, неясно. Но наверняка такие расчеты оказались бы менее выгодными для Украины, если предположить, что турецкая лира будет обесцениваться и дальше.

Однако Борис Кушнирук считает такие планы турецкого правительства "нереалистичными" и говорит, что лира не имеет шансов выполнять роль "международных денег".

"Мы экспортируем в Турцию больше, чем импортируем. Даже если мы будем продавать свои товары за лиры, нам придется либо больше товаров покупать у Турции, а нам это, возможно, и не нужно. Ведь рассчитаться лирами в третьих странах мы не сможем. Потому что, учитывая сегодняшнюю волатильность лиры, никто не захочет брать у насс ее для расчетов. Потому что ведь деньги выполняют не только функцию средства расчета, но и функцию сбережения. И люди хотят быть уверены, что сохранят свои сбережения. А если они не будут в этом уверены, они не будут братьь эти деньги для расчетов. Потому что завтра они смогут купить на них гораздо меньше, чем сегодня. Функцию международных денег может выполнять только валюта, которая доказала свою надежность и способность сохранять стоимость в течение длительного времени. У турецкой лиры нет шансов", – объясняет Борис Кушнирук.

Диктовать Украине условия Турция в этом вопросе не сможет, считает эксперт.

"Мы поставляем в Турцию преимущественно металлолом и чугун. И эти товары больше нужны Турции, чем нам нужно их продать. Поэтому не думаю, что Турция сама себе захочет навредить", – говорит Борис Кушнирук.

Поездки в Турцию если и подешевеют, то не раньше будущего года

"Пока для туристов из других стран, в том числе из Украины, стоимость и качество отдыха в Турции никак не изменились, заверяет директор одной из туристических сетей Олег Кулик.

Конечно, если турецкая валюта будет обесцениваться и дальше, это неизбежно приведет к снижению стоимости туристических услуг.

"Себестоимость услуг в турецком отеле состоит из многих факторов. В том числе стоимости питания, проживания, работы персонала и многого другого. В теории, если в экономике произойдет серьезный спад, это может привести в дальнейшем к удешевлению стоимости отдыха в отелях. Так же, как и в Украине, когда обваливается гривня, товары и услуги дорожают не так быстро, как обваливается национальная валюта. А это значит, что стоимость этих товаров и услуг для экспортеров снижается, рост зарплат для персонала также не успевает за изменением курса. В итоге либо эти услуги для потребителей подешевеют, либо просто повысится рентабельность экспортеров, в данном случае турецких отелей", – объясняет Олег Кулик.

Но снизятся ли цены на турпоездки – зависит не только от курса валют, но и во многом от спроса.

По словам эксперта, в нынешнем году спрос на турецкие отели "крайне высокий". И в такой ситуации снижать цены на туры предприниматели, работающие в сфере туризма, вряд ли будут. Скорее, они захотят больше заработать в сложный период.

"В 2016 году, когда Турция потеряла российский рынок, цены упали. Отельеры работали буквально на грани рентабельности. А то и в убыток. А вот в прошлом и в нынешнем году мы наблюдаем активное увеличение спроса на отдых в Турции и, соответственно, стоимости. И связано это не с курсом, а именно со спросом", – говорит директор турсети.

По его мнению, в следующем году если цены и снизятся, то не больше, чем на 5-15%, как следствие конкуренции. В этом сезоне для украинцев ничего не меняется. В том числе не отменяется принцип "all inclusive". Многие боятся лишиться этого удобства. Но Олег Кулик напоминает, что разговоры об отмене "all inclusive" ведутся давно. Но до сих пор остаются только разговорами.