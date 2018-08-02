США ввели санкции против двух министров Турции, Анкара пообещала ответить
Под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу
Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона.
Согласно сообщению, под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
По данным американских властей, оба возглавляют правительственные ведомства, ответственные за серьезные нарушения прав человека в Турции – задержание и содержание под стражей пастора Эндрю Брансон.
Согласно решению Минфина США, имущество министров Турции на территории США заморожено, а американским гражданам запрещено участвовать в сделках с ними.
"Несправедливый арест пастора Брансона и уголовное преследование со стороны турецких чиновников просто неприемлемы. Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают, что Турция немедленно освободит его", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции осудило решение США о введении санкций в отношении страны.
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"Мы решительно протестуем против решения Минфина США ввести санкции против нашей страны. Это решение несовместимо со статусом государства и не может быть объяснено идеями права и справедливости", − говорится в сообщении МИД Турции.
В ведомстве также отметили, что подобный шаг является неуважительным вмешательством в правовую систему страны и противоречит принципам отношений с США.
При этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ответит на действия Вашингтона.
"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", − написал Чавушоглу в Twitter.
Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.
Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.
Пастора обвиняют в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.
В Турции ему грозит до 35 лет тюремного заключения.
Анкара добивается от Вашингтона экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в том, что он является идейным вдохновителем военного переворота в Турции.