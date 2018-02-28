Кто, что и кому платит: Стокгольмский арбитраж сегодня решит газовый спор Украины и России

Сегодняшнее решение Стокгольмского арбитража по делу транзитного контракта определит ситуацию с "живыми" средствами "Нафтогаза Украины" для расчета за газ. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко,.

"Будет решение Стокгольма и мы посмотрим, кто, что и кому платит. Если платят нам – это одна ситуация, если платим мы – то другая ситуация", – отметил Витренко "Укринформу".

По его словам, Стокгольмский арбитраж, скорее всего, объявит свое решение в обед. "Обычно это происходит в обед, но посмотрим", – отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

О чем спор

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В целом рассматривалось два комплексных иска – по контракту на поставку газа в Украину и по контракту на транзит газа. Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж вынес в декабре-2017.

Тогда "Нафтогаз" заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по всем ключевым вопросам. Так, Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Кроме того, благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе. Впрочем, "Газпром" тоже уверен в своей победе – согласно решению суда, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. То есть украинская сторона в 2018 и 2019 году все же будет обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 5 млрд кубометров голубого топлива в год.

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

Слушания по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" начались в Стокгольме еще осенью 2016 года. Сегодня, 28 февраля 2018 года ожидается финальное решение арбитража по этому вопросу.

Как известно, "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" 16 млрд долларов по транзитному контракту 2009 года. Также Киев настаивает, чтобы транзитный тариф был приведен в соответствие с европейскими правилами установления тарифов.

Витренко пояснял, что если Украина выиграет транзитный спор, "Газпрому" придется выплатить компенсацию, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать интеграции Украины в европейский рынок.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов.