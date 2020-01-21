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Курс на энергонезависимость: шахтеры ДТЭК Энерго добыли более 22 млн тонн угля в 2019

21 января, 21:16

Топливо пополнило склады теплоэлектростанций компании и обеспечило стабильную работу энергосистемы Украины

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Шахтеры ДТЭК Энерго отчитались о результатах работы за прошлый год. Угледобывающие предприятия компании добыли 22,4 млн тонн угля. Это топливо пополнило склады теплоэлектростанций компании и обеспечило стабильную работу энергосистемы Украины.

За 12 месяцев прошлого года добыча угля в ДТЭК Павлоградуголь составил 18,2 млн т угля, на ДТЭК Добропольеуголь – 4,2 млн т угля. Для обеспечения угледобычи на шахтах компании ввели в эксплуатацию 36 новых лав.

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"Украинский уголь и электроэнергия – залог энергетической независимости нашей страны, – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – Чем больше мы используем собственного топлива, тем меньше зависим от иностранного ресурса. А это напрямую влияет на надежность энергосистемы и бесперебойность поставок электроэнергии потребителям. Высокие показатели по добыче – это результат работы наших горняков и инвестиций компании. За 12 месяцев прошлого года мы инвестировали 3,8 млрд гривен в угледобывающие предприятия".

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