Легализация казино: что предлагает Кабмин

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Кабинет министров рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить до 5 млрд грн. Подробности законопроекта, который утвердило правительство, опубликованы на правительственном портале 1 октября.

В Кабмине добавили, что окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон.

"Игорный бизнес должен функционировать, но прозрачно и цивилизованно – в специально отведенных зонах", – сказано в сообщении.

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Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

"Для размещения казино будут использоваться территории отелей категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов – территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд. Это, в частности, позволит ввести "фейс контроль", чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх", – говорится в сообщении.

Кабмин также предлагает ввести принцип "ответственной игры", согласно которому организатор будет озвучивать "предупреждения для минимизации негативных последствий".

Кроме того, проект призван создать специальные механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Новости "Сегодня" писали, что Кабмин одобрил законопроект о легализации азартных игр 29 сентября после того, как президент Владимир Зеленский поручил разработать и принять соответствующий документ до 1 декабря 2019 года.

Эксперты по-разному оценили идею Зеленского. Специалисты видят в инициативе президента и плюсы, и минусы:

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