Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit
По словам Линдсом, правительство готово к выходу страны из ЕС, если план Мэй не поддержат
Правительство Великобритании готово выйти из Европейского Союза без соглашения в установленный срок – 29 марта, если парламент не одобрит план премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. Об этом заявила лидер Палаты общин – нижней палаты британского парламента – Андреа Лидсом в эфире ВВС.
"По сути, это то, что произойдет, если мы не поддержим соглашение. Юридическая позиция состоит в том, что мы покинем ЕС без сделки", – сообщила она.
Накануне Палата общин отвергла инициативу, которая призывала Лондон договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.
Финансист Джордж Сорос ранее предсказал распад Евросоюза и сравнил его руководство с советским политбюро. Он добавил, что ЕС еще можно сохранить, если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих.
В январе премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в случае хаотичного выхода Великобритании из ЕС может возникнуть необходимость в возвращении военных на границу с Северной Ирландией.
12 февраля Еврокомиссия приняла меры по обеспечению безопасности и надежности железнодорожных сообщений на случай неудачи с принятием соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
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