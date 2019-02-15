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Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit

Сегодня, 18:22

По словам Линдсом, правительство готово к выходу страны из ЕС, если план Мэй не поддержат

Фото: AFP
Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/db2/30d/5c4db230d2305.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/db2/30d/5c4db230d2305.jpg Экономика По словам Линдсом, правительство готово к выходу страны из ЕС, если план Мэй не поддержат

Правительство Великобритании готово выйти из Европейского Союза без соглашения в установленный срок – 29 марта, если парламент не одобрит план премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. Об этом заявила лидер Палаты общин – нижней палаты британского парламента – Андреа Лидсом в эфире ВВС.

"По сути, это то, что произойдет, если мы не поддержим соглашение. Юридическая позиция состоит в том, что мы покинем ЕС без сделки", – сообщила она.

Накануне Палата общин отвергла инициативу, которая призывала Лондон договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Финансист Джордж Сорос ранее предсказал распад Евросоюза и сравнил его руководство с советским политбюро. Он добавил, что ЕС еще можно сохранить, если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих.

В январе премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в случае хаотичного выхода Великобритании из ЕС может возникнуть необходимость в возвращении военных на границу с Северной Ирландией.

12 февраля Еврокомиссия приняла меры по обеспечению безопасности и надежности железнодорожных сообщений на случай неудачи с принятием соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Reuters

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