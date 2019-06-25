"Лучше, чем в Польше": украинцы активно устраиваются на летние подработки

Новости "Сегодня" узнали, на какие вакансии ищут работников в Украине

В Украине наступило идеальное время для сезонных подработок. Работодатели ищут добросовестных, опытных и тех, кому за 40. Кроме зарплаты в 10-12 тыс. гривен, обещают проживание и питание. Новости "Сегодня", где и какие вакансии доступны.

28-летний тракторист Александр Дмитров на летних сезонных заработках получает по 300-400 гривен за час работы. Сейчас он трудится в Томиловке Киевской области.

"Сестре делали операцию, нужны были деньги срочно. Потом телефон себе купил, сейчас дом хочу купить. Нормально тут зарабатывать, лучше, чем в Польше", – рассказывает Аленсандр.

Как уточняет 52-летняя работница Алла, каждый получает столько, насколько нарабаывает. Женщина уже третье лето подряд собирает клубнику на ферме. Сюда ее направили из центра занятости, потому что зимой Алла сидит без работы.

Возрастных ограничений для работников почти нет. Люди старшего возраста – самые ценны работники, уверяет директор фермерского хозяйства Сергей Вахний.

"Пять гривен – корзинка собранной клубники на 800 грамм. Молодежь выбирает от 20 до 50 таких, взрослые – от 50 до 150. Средняя плата – 500 гривен", – говорит Сергей.

В сельской местности рабочие руки тоже востребованы, а в качестве бонуса сотрудников еще и кормят.

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Но гнаться за крупными суммами кадровики все же не советуют. Говорят: лучше выбрать меньшие деньги, но с официальным трудоустройством. Иначе есть риск остаться и вовсе без оплаты.

Для тех, кому не по нраву работать на земле, есть горячие вакансии горничных, администраторов, фасовщиков. Оплата или посменная, или помесячная. В этой сфере заработок стартует от 5-8 тысяч гривен.

"Если вы работаете на южном побережье, большинство работодателей предлагают кое-какую ночевку и питание, если это какая-то база. Поэтому, если пишут 8-10 тысяч гривен, то это, возможно, неполный месяц. Нужно смотреть. Потому что если там, например, "два на два" и смены по 12 часов, то уже не так плохо выходит", – рассказывает специалистка по трудоустройству Татьяна Пашкина.

А возглавляют рейтинг вакансии так называемой "торговли на песке" – продавцы кваса, мороженого, кукурузы и пирожков. Их заработок, как правило, формируется на процентах от проданного. Также на лето часто ищут промоутеров, операторов и курьеров.

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