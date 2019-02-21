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Ляшко предложил систему реформирования металлургической отрасли

Сегодня, 17:09

Нардеп уверен, что Украина в состоянии самостоятельно модернизировать металлургическую промышленность

Ляшко предложил систему реформирования металлургической отрасли Экономика Нардеп уверен, что Украина в состоянии самостоятельно модернизировать металлургическую промышленность

Освободить предприятия от налогообложения за покупку украинского оборудования и предоставить льготные кредиты промышленникам. Такие шаги ускорят рост экономики и позволят повысить зарплаты работникам, уверен нардеп Олег Ляшко.

На Запорожском меткомбинате политик посетил цех по ремонту железнодорожного транспорта. Говорит – модернизация техники на украинских предприятиях станет государству значительно дешевле, чем покупать ее за рубежом, да еще и платить за ее дальнейшее обслуживание.

"За нашей спиной стоит реконструированный на "Запорожстали" локомотив. Он будет работать 20 лет. Украинские дороги, украинские вагоны, украинские мосты должны строиться из украинской стали украинскими руками, чтобы люди наши работали, чтобы не импорт сюда завозили и забирали у наших людей работу и зарплату. Чтобы отечественная металлургия развивалась. Чем больше работает отечественная металлургия, тем сильнее украинская экономика, а значит миллионы рабочих мест и люди вернуться с заработков за границей, будут зарабатывать здесь, в Украине", – отметил Ляшко.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты.

Кроме того политик подчеркивал, что будет добиваться пересмотра программы субсидий, чтобы их смогли получить все, кто не в состоянии самостоятельно оплачивать коммуналку

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Тег Запорожье, металлургия, реформа, ляшко, меткомбинат

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