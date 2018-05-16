Ляшко предложил ввести госрегулирование цен на лекарства

Лидер Радикальной партии отметил, что необходимо отменить НДС на медикаменты и усилить уголовную ответственность за подделку препаратов

Украинцам нужны доступная медицина и лекарства. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что как минимум треть граждан откладывают необходимое им лечение из-за дороговизны препаратов.

У Радикальной партии есть план решения проблемы – отменить НДС на лекарства и ввести госрегулирование цен на препараты. А за продажу поддельных лекарств Олег Ляшко предлагает усилить уголовную отвественность.

"Сегодня фармацевтическая мафия зарабатывает на здоровье украинцев, накручивает космические цены на лекарства, миллионы украинских пенсионеров не имеют возможности купить лекарства, так как аптеки что хотят то и крутят, и нет никакого государственного контроля, нет контроля за ценами и вследствие этого миллионы людей лишены возможности купить лекарства и лечиться. Мы предлагаем план борьбы с мафией, которая отнимает у украинцев здоровье, право лечиться, предлагаем сделать так, чтобы снизить цены на лекарства – отменить НДС, ввести государственное регулирование цен на лекарства и строгую уголовную ответственность за продажу поддельных лекарств, когда на здоровье украинцев зарабатывают – в тюрьму сажать", – заявил Олег Ляшко.

Также лидер Радикальной партии требует расширить список бесплатных лекарств в Украине.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении расширить перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства". Он отметил, что программа "Доступные лекарства" работает уже год, при чем большинство украинцев одобряют действие программы.

За время работы "Доступных лекарств" к проекту присоединилось 6179 аптек. Лидерами по количеству присоединившихся фармаций стали Киев (544), Винница (131) и Днепр (123). При этом в Минздраве отмечают, что только за февраль пациенты по программе получили больше 439 тыс. рецептов на сумму свыше 16,3 млн грн.

Напомним, сейчас в перечне медикаментов насчитывается 239 наименований (при запуске программы их было 198), и 47 из них для украинцев – полностью бесплатные.

В апреле исполнился год, как запущен проект "Доступные лекарства", и "Сегодня" проанализировала работу программы за это время.