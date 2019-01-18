Маас: Германия не считает "Северный поток -2" политическим проектом

По его словам, транзит через Украину должен быть сохранен

Фото: AFP

Маас: Германия не считает "Северный поток -2" политическим проектом //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/220/f69/5c4220f695a26.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/220/f69/5c4220f695a26.jpg 2019-01-18T20:39:00+02:00 Экономика По его словам, транзит через Украину должен быть сохранен

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.

"Мы не считаем ("Северный поток -2" – ред.) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия – не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", – сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.

"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", – добавил он.

По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2"

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