Маас: Германия не считает "Северный поток -2" политическим проектом
По его словам, транзит через Украину должен быть сохранен
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.
"Мы не считаем ("Северный поток -2" – ред.) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия – не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", – сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.
Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.
"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", – добавил он.
По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2"
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