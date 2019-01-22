Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела
Компания годами нарушала антимонопольные законы, искусственно завышая тарифы на транзакции, сообщили в Еврокомиссии
Европейская комиссия признала платежную систему Mastercard виновной в нарушении антимонопольного законодательства Европейского Союза, в связи с чем компания должна заплатить колоссальный штраф – более 570 млн евро.
"Европейская комиссия оштрафовала Mastercard на 570,566 млн евро за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС", – сообщил в пресс-службе ЕК 22 января.
Кроме того, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что банки запрещали продавцам искать лучшие условия, что "позволило Mastercard искусственно повышать затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС".
Стоит отметить, что Mastercard занимает в Европейской экономической зоне второе по величине место среди платежных систем с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости операций.
Напомним, в 2013 году Еврокомисия открыла расследование, которое показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобы получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.
Кроме того, аналогичные обвинения предъявляли платежным системам Visa и MasterCard и в России.
Однако по-настоящему колоссальный иск против Mastercard подала Великобритания, потребовав вернуть 16 млрд долларов, за якобы чрезмерные комиссионные, собранные в течение 16 лет.
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