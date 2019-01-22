Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела

Компания годами нарушала антимонопольные законы, искусственно завышая тарифы на транзакции, сообщили в Еврокомиссии

Фото: Pixabay

Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/747/c75/5c4747c75ee33.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/747/c75/5c4747c75ee33.jpg 2019-01-22T18:45:00+02:00 Экономика Компания годами нарушала антимонопольные законы, искусственно завышая тарифы на транзакции, сообщили в Еврокомиссии

Европейская комиссия признала платежную систему Mastercard виновной в нарушении антимонопольного законодательства Европейского Союза, в связи с чем компания должна заплатить колоссальный штраф – более 570 млн евро.

"Европейская комиссия оштрафовала Mastercard на 570,566 млн евро за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС", – сообщил в пресс-службе ЕК 22 января.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что банки запрещали продавцам искать лучшие условия, что "позволило Mastercard искусственно повышать затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС".

Стоит отметить, что Mastercard занимает в Европейской экономической зоне второе по величине место среди платежных систем с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости операций.

Напомним, в 2013 году Еврокомисия открыла расследование, которое показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобы получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Кроме того, аналогичные обвинения предъявляли платежным системам Visa и MasterCard и в России.

Однако по-настоящему колоссальный иск против Mastercard подала Великобритания, потребовав вернуть 16 млрд долларов, за якобы чрезмерные комиссионные, собранные в течение 16 лет.

Вы сейчас просматриваете новость " Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...