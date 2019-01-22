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Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела

Сегодня, 18:45

Компания годами нарушала антимонопольные законы, искусственно завышая тарифы на транзакции, сообщили в Еврокомиссии

Фото: Pixabay
Mastercard оштрафовали на колоссальную сумму: подробности полумиллиардного дела //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/747/c75/5c4747c75ee33.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/747/c75/5c4747c75ee33.jpg Экономика Компания годами нарушала антимонопольные законы, искусственно завышая тарифы на транзакции, сообщили в Еврокомиссии

Европейская комиссия признала платежную систему Mastercard виновной в нарушении антимонопольного законодательства Европейского Союза, в связи с чем компания должна заплатить колоссальный штраф – более 570 млн евро.

"Европейская комиссия оштрафовала Mastercard на 570,566 млн евро за ограничения возможностей для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, в нарушение антимонопольных правил ЕС", – сообщил в пресс-службе ЕК 22 января.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что банки запрещали продавцам искать лучшие условия, что "позволило Mastercard искусственно повышать затраты на карточные платежи в ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС".

Стоит отметить, что Mastercard занимает в Европейской экономической зоне второе по величине место среди платежных систем с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости операций.

Напомним, в 2013 году Еврокомисия открыла расследование, которое показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard розничные продавцы платили больше за банковские услуги, чтобы получать платежи по карточкам, чем если бы они были свободны в поисках других подобных услуг. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Кроме того, аналогичные обвинения предъявляли платежным системам Visa и MasterCard и в России.

Однако по-настоящему колоссальный иск против Mastercard подала Великобритания, потребовав вернуть 16 млрд долларов,  за якобы чрезмерные комиссионные, собранные в течение 16 лет.

штраф, Еврокомиссия, Visa, MasterCard, монополия

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Источник:

ТАСС

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