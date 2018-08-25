Медреформа в Украине: плюсы уже очевидны

Подписав соглашение с пациентами – семейные врачи могут увеличить свою зарплату чуть ли не втрое, а пациенты – получить качественные медуслуги

Облегчить, улучшить и собственно вывести на новый уровень жизни каждого украинца должні реформы, которые мы проводим вместе. И если результаты некоторых станут ощутимы не сразу – плюсы медицинской реформы уже очевидны.

Подписав соглашение с пациентами – семейные врачи могут увеличить свою зарплату чуть ли не втрое, а пациенты – получить качественные медуслуги, и иметь персонального заинтересованного и неравнодушного медика.

Украина в корне меняет систему первичной медицинской помощи. На очереди – изменения в профильных больницах, и в системе экстренной медицины.

Специально для телегруппы "Сегодня" сторож высаживает двери старого отделения Васильковской районной больницы. Тогда медицина была бесплатной. 30 лет здесь работали кардиологи и неврологи. Один туалет на 50 больных. Кровати стояли в коридоре.

Лидия Пацало – главный врач – вспоминает: чтобы сэкономить деньги на медикаменты для больных, высаживали больничный город – выращенное шло в столовую.

"У нас было 8 гектаров земли. Мы выращивали морковь, свеклу, капусту. А лекарств все равно не хватало. Поэтому – хоть медицина считалась и бесплатной, больные бегали по аптекам", – рассказывает он, – "Дорогие лекарства тоже покупали. Больные покупали".

Ежедневно Лидия Николаевна с ужасом ждала, что отделение разрушится.

Теперь в Василькове новая больница. Ее открытие было праздником для всего района. Деньги нашли, когда произошла децентрализация – местный бюджет получил возможность тратить деньги на местные нужды.

И у главного врача появилась новая боль. Специалисты убегают. И не только за границу, но и в Киев. Столица – за несколько километров отсюда.

Недавно в больницу пришли 12 новых врачей. Они еще – интерны. Но за них Лидия Николаевна попытается побороться. Районная власть обещала построить для медиков жилье, чтобы удержать их здесь.

"Мы сделали проект переоборудовать это здание на 42 квартиры маленькие. И это может быть дополнительная мотивация для молодых интернов – не бежать в частные клиники Киева, где высокие зарплаты", – говорит председатель райсовета.

А это – Винница. Терапевт Татьяна Жиловский впервые получила повышенную вследствие медреформы зарплату – 15 000 гривен.

На первичном звене изменения уже начались. Следующий этап реформы – выработать тарифы специализированных учреждений, где лечение дорогое. Эти тарифы покрывать государство.

Цель – чтобы пациент платил только за те услуги, которые не имеют жизненно важное значение – скажем – эстетическую стоматологию или пластической хирургии. В планах – продолжать программу "Доступные лекарства", которые можно бесплатно получить по рецепту. Электронная очередь, которую внедряют по Украине, уберет длинные очереди.

Ульяна Супрун говорит – оставлять медицину в том состоянии, что сейчас – это путь в никуда. Изменения, пусть и постепенные, необходимы и необратимы.

Ранее Супрун рассказала, что треть украинцев уже выбрали себе врача.