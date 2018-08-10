Треть украинцев уже выбрали себе врача – Супрун

Декларации с врачами первичного звена подписали уже почти 15 миллионов граждан страны

По состоянию на четверг, 9 августа, 14,8 миллионов украинцев, то есть каждый третий житель страны, выбрал врача первичного звена. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Национальная кампания Врач для каждой семьи быстро продвигается. Скоро наступит пора менять лозунг с "Всем нужен собственный врач" на "Все имеют собственного врача". На сегодняшний день 14,8 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами", – написала Супрун.

Она отметила, что лучшие результаты демонстрируют те регионы, где медицинскую реформу внедряют совместно медицинские учреждения и местные власти.

Например, в Винницкой области 56% жителей выбрали себе семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров – Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах, по словам Супрун, почти каждый второй уже имеет своего врача.

Ранее в Минздраве сообщили, что семейные врачи, которые подписали декларациисо своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если врачей на всех пациентов (особенно в маленьких городках) не хватает.

Отметим, недавно сообщалось, что декларации с терапевтами и педиатрами подписали почти 11 миллионов человек.