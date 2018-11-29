Меркель напомнила Украине о немецкой позиции по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 15:27

Канцлер Германии уверена, что Берлин сможет контролировать объемы газа, поставляемого через газопровод

Ангела Меркель на открытии Германско-украинского экономического форума. Фото: AFP
Ангела Меркель на открытии Германско-украинского экономического форума. Фото: AFP

Газопровод "Северный поток – 2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на открытии третьего Германско-украинского экономического форума.

"Несмотря на разные мнения по поводу "Северного потока – 2", мы полностью выступаем за статус Украины как страны-транзитера газа", – заявила Меркель.

При этом Меркель пояснила, что Берлин не отказывается от планов строительства этого газопровода. Канцлер уверена, что ФРГ сможет контролировать объемы газа, поставляемого по "Северному потоку – 2".

Ранее Меркель уже отмечала, что "Россия предоставит Украине транзитные гарантии и все останутся довольны", так как для Киева важны доходы от транзита газа в бюджет.

"Что касается "Северного потока – 2", нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – сказала Меркель.

В вот украинский Минфин подсчитал возможные потери Украины от "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Россия, Германия, Меркель, Украина, Северный поток, транзит газа, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс-Украина

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