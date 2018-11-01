Меркель не против "Северного потока – 2", но есть одно условие

Германия поддерживает строительство российского газопровода, но при этом рассчитывает на гарантии Москвы для Киева

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не является сторонником радикальной позиции относительно российского газопровода "Северный поток – 2", 100 километров которого уже проложено в Европе. Она назвала главное условие для его существования – транзит газа через Украину должен сохраниться. Об этом немецкий политик сказала во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Она рассчитывает, что Россия предоставит Украине транзитные гарантии и все останутся довольны, так как для Киева важны доходы от транзита газа в бюджет.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – сказала Меркель.

Ранее в Германии объяснили свою позицию по "Северному потоку – 2". Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц считает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" целесообразным и, в первую очередь, экономическим. Она отметила, что, по оценкам экспертов, потребность немцев в газе в ближайшее время вырастет.

В то же время президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что российский газопровод не экономический, а абсолютно политический проект, а его цель – нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" уже раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".