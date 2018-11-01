Меркель не против "Северного потока – 2", но есть одно условие

Сегодня, 17:58

Германия поддерживает строительство российского газопровода, но при этом рассчитывает на гарантии Москвы для Киева

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что не является сторонником радикальной позиции относительно российского газопровода "Северный поток – 2", 100 километров которого уже проложено в Европе. Она назвала главное условие для его существования – транзит газа через Украину должен сохраниться. Об этом немецкий политик сказала во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Она рассчитывает, что Россия предоставит Украине транзитные гарантии и все останутся довольны, так как для Киева важны доходы от транзита газа в бюджет.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – сказала Меркель.

Ранее в Германии объяснили свою позицию по "Северному потоку – 2". Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц считает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" целесообразным и, в первую очередь, экономическим. Она отметила, что, по оценкам экспертов, потребность немцев в газе в ближайшее время вырастет.

В то же время президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что российский газопровод не экономический, а абсолютно политический проект, а его цель – нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" уже раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".
газ, Германия, транзит, газопровод, Меркель, Северный поток 2

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Источник:

УНИАН

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