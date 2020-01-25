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"Метинвест" выступил с заявлением

25 января, 15:51

В "Метинвесте" рассказали, сколько вкладывают денег в охрану труда

Украинская Группа "Метинвест", которая имеет шахты и за рубежом, вкладывает десятки миллионов долларов в охрану труда.

С таким заявлением выступили в компании, после того, как один из интернет-ресурсов опубликовал информацию, что условия работы на шахтах украинской Группы "Метинвест" за рубежом – опасны. Якобы там не соблюдают правила безопасности. Речь идет о шахте Affinity, что в США. Да, именно о той, которая несколько лет получала награду ассоциации по технике безопасности. Ее номинировали как лучшую большую шахту в 2014, 16 и 17 годах. Последний раз независимые эксперты проверяли шахту полтора года назад. И вынесли приговор – шахта безопасна, вопросов нет.

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"На всех предприятиях Группы "Метинвест" – в Украине, Болгарии, Италии, Великобритании и США – действуют кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности – свод канонов, которые спасают жизнь. Затраты Группы на промышленную безопасность и охрану труда в 2018 году составили более 95 млн долларов", – говорится в сообщении компании.

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Ранее сообщалось, что на предприятиях "Метинвеста" проводят экологическую модернизацию .

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича начали реконструкцию аглофабрики, одного из источников производственной пыли в городе. В Запорожье с населением почти 750 тысяч человек аглофабрику уже модернизировали.

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