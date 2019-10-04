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В мире растет количество туристов: озвучены популярные цели поездок

4 октября, 11:21

Евгения Давыденко

С каждым годом все больше людей путешествует в другие страны

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

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В то время, как иностранцы активно изучают украинский Чернобыль, количество интуристов растет не только в Украине. Несмотря на кризисные явления, число международных туристов в мире растет на 6-8% каждый год. Такие данные озвучил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга во время дискуссии "Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы" в рамках Inside Travel Industry.

Липтуга уточнил, что наибольшая доля путешествий в мире – 56% – совершается с целю отдыха, 27% приходится на оздоровительный туризм, а 13% – на выполнение бизнес-задач.

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Больше половины посещений приходится на европейские страны. Киев должен использовать с выгодой для себя, уверен эксперт.

"Украина – страна, которая находится в центре Европы и должна сделать максимум, чтобы эти туристы к нам приезжали", – сказал Липтуга.

Однако Украина в отношении инфраструктуры и сервиса пока не готова к массовому притоку туристов, признал специалист.

Впрочем, Украина за два годаподнялась на 10 позиций в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. Сейчас наша страна занимает 78-е место в мире (из 140) с показателем 3,7 балла. Из каких стран в Украину приезжают путешественники – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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отдых туризм рост путешествия

Источник: Сегодня

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