Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Microsoft закроет все розничные магазины: как будут продавать продукцию

27 июня, 06:15

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Компания приостановила работу своих магазинов в конце марта из-за COVID-19

После того, как стало известно, сколько денег потребуется на выход из мирового кризиса, случившегося из-за пандемии, Microsoft Corp. сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. Об этом сообщает "Интерфакс".

Реклама

Компания зарезервирует 450 млн долларов (или 0,05 долларов в расчете на акцию) в текущем финансовом квартале на списание и обесценение активов.

Microsoft приостановила работу своих магазинов в конце марта в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.

"Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", – сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер.

В тренде
Каким будет курс доллара после Дня Конституции: данные НБУ
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Microsoft в сотрудничестве с компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск и Сэм Альтман, создали суперкомпьютер, работающий на базе облачных технологий Azure. Получившийся "вычислительный монстр" вошел в ТОП-5 самых мощных компьютеров в мире. Однако поиграть на нем не получится – он используется для специфических задач. Одной из его целей станет тренировка массивных ИИ-моделей следующего поколения, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов.

На фоне пандемии коронавируса многие крупные интернациональные компании заявляют об уменьшении производства. Так, испанская компания Inditex – крупнейший в мире продавец одежды и владелец брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др. – собирается закрыть 1-1,2 тысячи из 7,4 тысячи магазинов.

А о том, какой уровень безработицы прогнозируют в Украине, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

магазины Microsoft интернет-магазины коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФЭкономика
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причиныЭкономика
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять