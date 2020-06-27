Microsoft закроет все розничные магазины: как будут продавать продукцию

После того, как стало известно, сколько денег потребуется на выход из мирового кризиса, случившегося из-за пандемии, Microsoft Corp. сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Компания зарезервирует 450 млн долларов (или 0,05 долларов в расчете на акцию) в текущем финансовом квартале на списание и обесценение активов.

Microsoft приостановила работу своих магазинов в конце марта в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.

"Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", – сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Microsoft в сотрудничестве с компанией OpenAI, основателем которой является Илон Маск и Сэм Альтман, создали суперкомпьютер, работающий на базе облачных технологий Azure. Получившийся "вычислительный монстр" вошел в ТОП-5 самых мощных компьютеров в мире. Однако поиграть на нем не получится – он используется для специфических задач. Одной из его целей станет тренировка массивных ИИ-моделей следующего поколения, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов.

На фоне пандемии коронавируса многие крупные интернациональные компании заявляют об уменьшении производства. Так, испанская компания Inditex – крупнейший в мире продавец одежды и владелец брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др. – собирается закрыть 1-1,2 тысячи из 7,4 тысячи магазинов.

А о том, какой уровень безработицы прогнозируют в Украине, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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