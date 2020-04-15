Выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн. долларов – МВФ

Мировое сообщество должно будет мобилизовать больше 8 трлн. долларов на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса.

С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"8 трлн. долларов были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!" – сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

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"Будет потребность в большем (объеме таких финансовых средств). Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся (принимаемые экстренные) меры и как быстро отступит вирус", – подчеркнула Георгиева.

В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые "многими странами <...> чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка 8 трлн. долларов, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие 6 трлн. долларов".

"Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия", - заявила руководитель МВФ.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) также изменил оценку динамики мирового ВВП в 2020 году.

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Напомним, ранее в МВФ уже официально объявили о начале мирового экономического кризиса. А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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