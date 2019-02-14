Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год

Сегодня, 06:34

По словам Гройсмана, почти половина созданных в 2018 году фильмов вышли в прокат

Фото: Pixabay
Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/8e3/5c641c8e35c79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/8e3/5c641c8e35c79.jpg Экономика По словам Гройсмана, почти половина созданных в 2018 году фильмов вышли в прокат

В Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.

По его словам, в прошлом году государственная поддержка киноиндустрии составила миллиард гривен.

Он также добавил, что первые 15 телесериалов запущены в производство.

"Мы правильно поступили, когда начали поддерживать украинский кинематограф. Сегодня он начинает превращаться в масштабную индустрию", – подчеркнул Гройсман.

Он также сообщил, что Министерство культуры за год осуществили около 300 культурно-творческих проектов и мероприятий, а для публичных библиотек закупили около миллиона украиноязычных изданий.

Глава правительства отметил, что все это положительно отразится на экономике и на развитии страны в целом.

О развитии украинской индустрии читайте также в статье "Сегодня":Взлет украинского кино: наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут.

Напомним, в январе 2019 года киберполиция закрыла серию онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами и сериалами. У 34-летнего администратора этих ресурсов, который проживает в Сумской области, правоохранители провели обыски в доме, а также изъяли компьютеры и накопители. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кино, финансирование, Гройсман, киноиндустрия

Вы сейчас просматриваете новость " Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У кинотеатра "Жовтень" юбилей: посетители вспоминают первые поцелуи

31 января, 09:19

Ради спасения кинотеатр продал сотню именных мест

Андрей Бурым: "Звезды шоу-бизнеса могут быть абсолютно вменяемыми, очень чуткими и верными людьми"

10 января, 08:20

Актер и продюсер рассказал о съемках в комедии "Встреча одноклассников"

Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть с ребенком на зимних каникулах

8 декабря 2018, 18:13

Посмотрите с детьми "Полианну", "Алису" и "Чучело"

В комедии "Я, ты, он, она" Полякова стала жертвой пластики, а Бабкин угрожал Зеленскому

5 декабря 2018, 08:01

До премьеры новой комедии от студии "Квартал 95" остается три недели 

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Анатолий Гриценко и его семь свадеб