Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год
По словам Гройсмана, почти половина созданных в 2018 году фильмов вышли в прокат
В Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.
По его словам, в прошлом году государственная поддержка киноиндустрии составила миллиард гривен.
Он также добавил, что первые 15 телесериалов запущены в производство.
"Мы правильно поступили, когда начали поддерживать украинский кинематограф. Сегодня он начинает превращаться в масштабную индустрию", – подчеркнул Гройсман.
Он также сообщил, что Министерство культуры за год осуществили около 300 культурно-творческих проектов и мероприятий, а для публичных библиотек закупили около миллиона украиноязычных изданий.
Глава правительства отметил, что все это положительно отразится на экономике и на развитии страны в целом.
О развитии украинской индустрии читайте также в статье "Сегодня":Взлет украинского кино: наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут.
Напомним, в январе 2019 года киберполиция закрыла серию онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами и сериалами. У 34-летнего администратора этих ресурсов, который проживает в Сумской области, правоохранители провели обыски в доме, а также изъяли компьютеры и накопители.
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