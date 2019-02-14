Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год

По словам Гройсмана, почти половина созданных в 2018 году фильмов вышли в прокат

Фото: Pixabay

Миллиард на кино: стало известно, сколько фильмов создали в Украине за год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/8e3/5c641c8e35c79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/8e3/5c641c8e35c79.jpg 2019-02-14T06:34:00+02:00 Экономика По словам Гройсмана, почти половина созданных в 2018 году фильмов вышли в прокат

В Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.

По его словам, в прошлом году государственная поддержка киноиндустрии составила миллиард гривен.

Он также добавил, что первые 15 телесериалов запущены в производство.

"Мы правильно поступили, когда начали поддерживать украинский кинематограф. Сегодня он начинает превращаться в масштабную индустрию", – подчеркнул Гройсман.

Он также сообщил, что Министерство культуры за год осуществили около 300 культурно-творческих проектов и мероприятий, а для публичных библиотек закупили около миллиона украиноязычных изданий.

Глава правительства отметил, что все это положительно отразится на экономике и на развитии страны в целом.

О развитии украинской индустрии читайте также в статье "Сегодня":Взлет украинского кино: наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут.

Напомним, в январе 2019 года киберполиция закрыла серию онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами и сериалами. У 34-летнего администратора этих ресурсов, который проживает в Сумской области, правоохранители провели обыски в доме, а также изъяли компьютеры и накопители.

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