Киберполиция закрыла несколько пиратских онлайн-кинотеатров: ущерб правообладателей – 10 млн грн
Изъятую технику отправили на экспертизу, после этого будут объявлять о подозрении в совершении преступления обоим администраторам
Киберполиция на днях закрыла серию онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами и сериалами. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me, kinogo-onlaine.net. По оценкам ведомства, они причинили правообладателям ущерб на 10 млн грн. У 34-летнего администратора этих ресурсов, который проживает на Сумщине, правоохранители провели обыски в доме, а также изъяли компьютеры и накопители.
Расследование в Киберполиции начали по заявлению Украинской антипиратской ассоциации в отношении ряда сайтов (именно ее предупреждения о недопустимости съемки в зале вы видите каждый раз перед началом фильма в кино). Правоохранители начали уголовное производство по ст. 176 УК (нарушение авторского права и смежных прав).
Позднее киберполиция также закрыла ресурс hd-mix.org, который администрировал 25-летний мужчина из Ровенской области, у него дома также провели обыск.
Изъятую технику отправили на экспертизу, после этого будут объявлять о подозрении в совершении преступления обоим администраторам. Им может угрожать до шести лет заключения с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее в Киеве прикрыли деятельность нелегального онлайн-кинотеатра. С помощью интернет-ресурса осуществлялась незаконная трансляция и ретрансляция телеканалов.
Напомним, хакеры похитили со счетов украинцев пять миллионов гривен. Злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам.
Также сообщалось, что в Черновицкой области хакер-подросток распространил данные 350 тыс. пользователей. Жертвами преступных действий молодого человека стали пользователи таких почтовых сервисов, как i.ua, ukr.net, gmail.com и других учетных записей.
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