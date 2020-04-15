Миллионеры "сдаются" налоговой: где в Украине больше всего богачей

В марте 2020 года, несмотря на всеукраинский карантин, декларации о доходах за 2019 год подали 749 человек. При этом с начала года доходы свыше миллиона гривен показал 1761 украинец. Из их доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет на 234,4 млн гривен (налог на доходы физических лиц и военный сбор). Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба.

Суммы больше миллиона гривен активнее в Украине декларировали жители таких регионов:

Киев – 702 человека;

Харьковская обл. – 143;

Днепропетровская обл. – 129;

Киевская обл. – 103.

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"За указанный период наибольшая сумма к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определена жителем Львовской области от получения иностранных доходов", – отметили в налоговой.

Также сообщается, что налоговые обязательства чуть более 8 млн грн задекларированы двумя гражданами – бенефициарными владельцами украинских предприятий, жителями Одесской области и города Киев. Жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн грн с дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева – 8,8 млн грн с иностранных доходов.

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Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций был продлен до 1 июля из-за введенного в Украине карантина.

При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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