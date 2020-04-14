Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов

Коронавирус в Украине 14 апреля - статистика, карантин, карта и последние новости

Украина продолжает с переменным успехом вести борьбу со смертельно опасным коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 09:30 14 апреля в стране официально подтверждены 3372 случая заражения коронавирусной инфекцией, 119 человек выздоровели от COVID-19 и еще для 98 диагноз оказался смертельным.

За прошлые сутки зафиксировано 270 новых случаев заражения.

Чтобы сдержать волну заражений, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса: публикуют оперативные сводки Минздрава о числе заразившихся, выздоровевших и скончавшихся, распоряжения центральных и местных властей, направленные на сдерживание распространения COVID-19, а также выкладывают актуальные фото и видео по теме.

14 апреля

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16:56На Прикарпатье коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, доставленных в больницы региона, заявила первый заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Мария Савка.

16:46 Прибытие в Варшаву самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", который привез медицинский груз из Китая, вызвало большой ажиотаж.

Прибытие Ан-225 "Мрия" в Варшаву. Источник: twitter.com/MAPGOVPL

16:08 Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий сообщил, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться, однако призвал верующих смотреть службу по телевизору.

Митрополит Онуфрий обратился к пастве

15:57В НАТО оценили помощь Украины в борьбе с COVID-19. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина предоставила свои самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" для доставки гуманитарных грузов своим союзникам.

15:53 Настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, у которого, по данным СМИ, диагностирован коронавирус, госпитализировали в больницу. Что известно о состоянии владыки.

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Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

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15:47 Украинский лидер Владимир Зеленский с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд обсудил ситуацию с COVID-19.

Читайте также: Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт

15:28 В больницах Черновицкой области с диагнозом "коронавирусная инфекция" и с подозрением на нее госпитализировали 294 человека . 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии , сообщают местные власти.

15:12 На селекторном совещании, посвященном борьбе с коронавирусом, президент Владимир Зеленский заявил, что после Пасхи (19 апреля) эпидемия коронавируса может пойти на спад .

15:10 В городе Энергодар выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией, два из которых – у работников атомной электростанции , сообщил главный санврач Запорожской области Роман Терехов.

Что происходило в Украине ранее, читайте в предыдущей спецтеме сайта "Сегодня" .

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