Миллионы туристов посетят Украину: Порошенко поставил амбициозную задачу

Президент уверен, что гости страны должны бывать не только в городах-миллионниках

Фото: AFP

Миллионы туристов посетят Украину: Порошенко поставил амбициозную задачу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg 2019-02-12T10:20:00+02:00 Экономика Президент уверен, что гости страны должны бывать не только в городах-миллионниках

В ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек. Об этом заявил президент Петр Порошенко на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"Моя цель и моя задача на ближайшие пять лет – количество туристов, которые посещают Украину, довести до 30 миллионов. И не только за счет городов-миллионников, которые сегодня уже стали очень популярными у туристов", - сказал Порошенко.

Как известно, в 2018 году Украину посетили 27 млн иностранцев, однако большинство из них не были туристами. Активнее всего в Украину въезжали граждане Молдовы (4,1 млн), Беларуси (2,5 млн), России (1,5 млн) и Польши (1 млн).

При этом Порошенко отнес туризм к приоритетным секторам экономики.

"Наша стратегия диктует необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, IT-сектор, индустрию нового поколения, туризм, логистику", - заявил Порошенко.

Напомним, наша страна начала пытаться заработать на туризме больше, чем раньше. Например, в 2018 году в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев, а платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.