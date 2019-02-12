Миллионы туристов посетят Украину: Порошенко поставил амбициозную задачу
Президент уверен, что гости страны должны бывать не только в городах-миллионниках
В ближайшие пять лет количество туристов, приезжающих в Украину, должно увеличиться до 30 миллионов человек. Об этом заявил президент Петр Порошенко на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
"Моя цель и моя задача на ближайшие пять лет – количество туристов, которые посещают Украину, довести до 30 миллионов. И не только за счет городов-миллионников, которые сегодня уже стали очень популярными у туристов", - сказал Порошенко.
Как известно, в 2018 году Украину посетили 27 млн иностранцев, однако большинство из них не были туристами. Активнее всего в Украину въезжали граждане Молдовы (4,1 млн), Беларуси (2,5 млн), России (1,5 млн) и Польши (1 млн).
При этом Порошенко отнес туризм к приоритетным секторам экономики.
"Наша стратегия диктует необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, IT-сектор, индустрию нового поколения, туризм, логистику", - заявил Порошенко.
Напомним, наша страна начала пытаться заработать на туризме больше, чем раньше. Например, в 2018 году в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.
А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев, а платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).
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