Милованов назвал главную цель земельной реформы

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

Земельная реформа в Украине имеет главной целью не создание рынка земли, а его детенизацию. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время заседания аграрного комитета Верховной Рады.

"Я бы называл реформу не созданием рынка земли, а детенизацией рынка земли. Потому что фактически рынок земли существует. Он оформлен через долгосрочную аренду, через законное или незаконное, иногда коррупционное выделение земли. Этот рынок плох, потому что права собственности тех, кто работает на земле, не защищены. Пока украинский фермер не станет собственником своего основного актива, он не получит длинные и дешевые деньги, потому что у него нет права оформлять землю как залог. ... Пока не будет дешевых и длинных денег, не будет инвестиций. Не будет инвестиций – не будет повышения добавленной стоимости. Сейчас добавленная стоимость гектара земли в Украине в два раза меньше, чем в Польше и в пять раз меньше, чем во Франции", – заявил Милованов.

Он указал, что важно, чтобы реформа состоялась и была при этом комплексной.

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"Эта реформа, прежде всего, направлена на то, чтобы появились инвестиции. А на уровне справедливости реформа возвращает землю людям", – отметил Милованов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения во владении землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:





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