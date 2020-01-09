Новый закон о труде вызовет споры в Раде: эксперт озвучил проблему

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Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК), который заменит нынешний устаревший КЗоТ. После нового года на сайте Верховной Рады Украины уже появился текст правительственного законопроекта "О труде" (№ 2708). Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты уже сулят бурные дискуссии в Верховной Раде и в обществе по поводу предлагаемых изменений.

Помимо введения электронных трудовых книжек и гибкого графика работы, законопроект значительно упрощает для работодателя процедуру увольнения работников, что многим может не понравиться, говорят аналитики.

"У нас работает Трудовой кодекс еще советских времен. Для своего времени он был очень правильный, но на сегодняшний день он уже очень устарел. Сегодня на работника фактически нет управы. Он может не делать свою работу, но уволить его нельзя, потому что у него, например, маленькие дети, позитивная характеристика или еще что-то. И из-за этого, с одной стороны, страдает бизнес, а с другой стороны – страдают граждане. Это одна из причин, почему компании очень неохотно принимают людей на постоянную работу. Потому что они понимают, что уволить человека будет сложно. Новый законопроект предполагает, что, если ты работаешь нормально – никто никогда тебя не уволит. А начинаешь злоупотреблять – у работодателя должна быть возможность уволить работника за несколько дней. Конечно, отдав ему положенные деньги. Но, думаю, на эту тему тоже будет очень много разговоров и драк, и популизма. Разные политсилы будут якобы защищать рабочий класс, хотя на самом деле нужно защищать экономику, потому что она у нас отстающая", – объяснио финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Трас Козак.

О том, какие еще изменения ждут украинскую экономику, читайте на сайте "Сегодня" – Рынок земли, новые налоги и закон о труде: главные реформы в экономике в 2020-м

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказывал новостям "Сегодня" о грядущих изменениях трудового законодательства. По словам чиновника, новшеств будет много:

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