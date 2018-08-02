Минагропрод прогнозирует урожай пшеницы меньше прошлогоднего
Прогноз урожая пшеницы на уровне 23 млн тонн сохраняется
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сохраняет прогноз урожая пшеницы на уровне 23 млн тонн, против 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.
"По состоянию на 1 августа намолочено 18,481 млн тонн пшеницы. Средняя урожайность – 35,3 ц/га. Обмолочено 5,24 млн га, что составляет 79% плана. Мы сохраняем прогноз урожая пшеницы на уровне 23 млн тонн", – сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей официальной странице в соцсети Facebook.
По его словам, исходя из фактических показателей и погодных условий в областях, где работы еще продолжаются (это преимущественно запад страны), предложение продовольственной пшеницы урожая 2018 году составит 11 млн тонн.
"Это наиболее консервативная, пессимистическая оценка, реализуемая при наиболее неблагоприятном сценарии и по совокупности всех возможных негативных факторов. Однако даже в этой модели объем в 11 млн тонн более чем вдвое превышает спрос внутреннего рынка на продовольственную пшеницу, который оценивается в 5 млн тонн", – написал Мартынюк.
Он указал, что из-за неурожаев в основных странах-поставщиках зерна цены на внешних рынках на пшеницу растут и это повышает маржинальность экспорта из Украины.
"Я хочу официально сообщить, что обеспечение внутреннего рынка и стабильность цен на ключевые продовольственные товары является абсолютным приоритетом. В ближайшие дни с участниками зернового рынка-экспортерами зерна будет подписан меморандум о взаимопонимании в текущем маркетинговом году. Это уже традиционный документ, но, учитывая ряд внешних и внутренних факторов, мы планируем уже сейчас на старте сезона закрепить в нем лимит экспорта пшеницы продовольственных классов на среднесрочную перспективу", – отметил первый замминистра.
Для сравнения, в 2016/2017 маркетинговом году Украина установила рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн. Поставки кукурузы составили 20,7 млн тонн, пшеницы – 17,5 млн тонн, ячменя – 5,4 млн тонн. То есть, в прошлом году экспорт зерновых был на 4,5 млн тонн выше.
Как сообщалось, аграрии юга Украины бьют тревогу: затяжная засуха плюс прогнозируемые на июль обильные дожди, по их мнению, могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, а это 7-8 млн тонн.
Впрочем, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета заверил, что в Украине будет более чем достаточно зерна для потребления. По его словам, на пищевые потребности украинцам достаточно пятой части объемов производства пшеницы.
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